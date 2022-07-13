Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü

13.07.2022 23:18
Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlaşmaya sürdürdü.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlaşmaya sürdürdü.

Uşak Valisi Turan Ergün Uşak'ın işlek caddelerine giderek hem esnaf hem de vatandaşlarla bayramlaşmayı sürdürdü. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ergün, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinlerken en yakın sürede çözümlerin hayata geçirileceğini söyledi. Vali Ergün'e ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da eşlik etti. - UŞAK

YORUMLAR
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Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum Uşaklı Pideci: Bu Sene Tarla Kiralayıp Buğday Ekmeyi Düşünüyorum. Başka Türlü, Almakla Satmakla Denk Getiremiyorum
Kaynak: İHA

Turan Ergün, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Ergün bayram ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika
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