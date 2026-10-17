Vali Gül, Sarıyer Ayazağa'da kayıp 3 vatandaş için arama çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Vali Gül, Sarıyer Ayazağa'da kayıp 3 vatandaş için arama çalışmalarını inceledi

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İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunarak kayıp 3 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Gül, İstanbul genelinde 10 bin civarında ihbar, yaklaşık 70 ev ve işyerinde su çekme işleminin kaldığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrası Sarıyer Ayazağa'ya giderek alanda incelemelerde bulundu. Kayıp olan 3 vatandaşın arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Davut Gül, "İstanbul'umuz da karada var denizde var, derede var. Karada ayrı ekipler, derede ayrı ekipler, denizde ayrı ekipler AFAD'ın koordinasyonunda arama yapıyor. Bizim görevimiz milletimizin meselelerini çözmek. İnşallah 3 vatandaşımız ile ilgili de bir habere ulaşmış oluruz" dedi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışın ardından selin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'ya giden İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Gül, "İstanbul genelinde 10 bin civarında ihbar var. Bunları tek tek yerinde tespit ederek arkadaşlar rapor tanzim ediyor. Yaklaşık 70 civarında ev ve işyerinde çekilmemiş su kaldı. 1-2 saat içerisinde buralar tamamlanacak. Tespit noktasında da yüzde 95'lere geldik. En geç yarın öğlene kadar bunların hepsini rakamlandıracağız. Aile Bakanlığımızın can suyu ödeneğini hesaplara aktardı" şeklinde konuştu.

Zarar gören vatandaşlarımızın endişelenmemesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, "Sigorta şirketi gibi düşünmemek lazım. Devletin Türkiye'nin her yerinde koyduğu kriterler var. O kriterlerde olabildiğince farklı enstrümanları kullanarak vatandaşımızın sorunlarını olabildiğince çözmeye gayret eder. Genelde de uygulamada hiç kimseyi açta açıkta bırakmadan, başkasına muhtaç etmeden, kendini mahcup etmeden o sorunu çözer. Bir kısmını AFAD karşılar, bir kısmını Aile Bakanlığımız karşılar. Vatandaşlarımız endişelenmesin, 1-2 gün beklesin" dedi.

3 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Gül, "Zor bir operasyon. İstanbul'umuz da karada var denizde var, derede var. Karada ayrı ekipler, derede ayrı ekipler, denizde ayrı ekipler AFAD'ın koordinasyonunda arama yapıyor. Bizim görevimiz milletimizin meselelerini çözmek. İnşallah 3 vatandaşımız ile ilgili de bir habere ulaşmış oluruz. Denize düşme ihtimali olan yerlerde, denizde arama özellikle Haliç başta olmak üzere denizin renginin değiştiği yerlerde birini bulmak biraz zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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