Vali Güner veda ziyaretlerine başladı - Son Dakika
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Vali Güner veda ziyaretlerine başladı

14.05.2022 11:52
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye baş müfettişliğine atanan Bartın Valisi Sinan Güner, Ulus ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye baş müfettişliğine atanan Bartın Valisi Sinan Güner, Ulus ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

Ulus ilçesinde gerçekleşen veda ziyareti esnasında Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye başkanı İsmail Can, Daire Amirleri, Esnaf Odası Başkanları ve Siyasi parti temsilcileri hazır bulundu.

Vali Güner "Bartın'a hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve görev süresince ilimizde ve ilçemize katma değer katacak birçok çalışma ve projenin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini, bu süre içinde anlayış ve işbirliği çerçevesinde uyum içinde çalışıldı" dedi.

İlçe protokolü tarafından uğurlanan Vali Sinan Güner, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı. - BARTIN

Vali Güner veda ziyaretlerine başladı
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı

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Sinan Güner, Hisarcık, Bartın, Ulus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Güner veda ziyaretlerine başladı - Son Dakika


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