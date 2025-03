Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Tıp Bayramı Mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında insan hayatını koruma ve iyileştirme sorumluluğunu büyük bir fedakarlıkla üstlenen hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının, bilgi ve deneyimleriyle insanlığa hizmet etmenin en kutsal yollarından birini temsil ettiğini vurguladı.

Sağlığın, yaşamın en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, bu alanda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının sadece bireylerin değil, toplumların da geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti. Özellikle son yıllarda karşılaşılan zorluklar karşısında sağlık çalışanlarının sergilediği üstün gayret ve adanmışlığın, bu mesleğin ne denli önemli bir görev olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gecesini gündüzüne katarak, zor şartlarda dahi mesleğinin gerektirdiği etik ve insani değerlerden ödün vermeyen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, her zaman büyük bir takdir ve saygıyı hak etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan, bilgi ve merhametiyle toplumun her kesimine dokunan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum." - ZONGULDAK