Vali Hatipoğlu, Baskil\'deki Doğal Güzellikleri İnceledi

Vali Hatipoğlu'ndan Baskil'de doğal güzelliklere ziyaret

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Baskil ilçesindeki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Doğal güzelliklerin turizme kazandırılması amacıyla bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Baskil ilçesinde yer alan Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarını ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Hatipoğlu'na, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel eşlik etti. Bölgenin doğal güzellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Hatipoğlu, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının turizm potansiyeline dikkat çekerek, bu alanların daha etkin tanıtımı ve korunması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.