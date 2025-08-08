Vali Hatipoğlu, Elmiyad Programında Konuştu - Son Dakika
Vali Hatipoğlu, Elmiyad Programında Konuştu

Vali Hatipoğlu, Elmiyad Programında Konuştu
08.08.2025 17:02
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elmiyad programında kamu projeleri ve kentsel gelişim hakkında bilgi verdi.

Elmiyad ile Şehir Konuşuyor programının ilk konuğu olan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) tarafından aylık olarak hayata geçirilen "Elmiyad ile Şehir Konuşuyor" programının ilk konuğu Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu oldu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve internet medyası temsilcileri katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Elazığ'da yürütülen kamu yatırımları, sosyal projeler ve kentsel gelişim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Vali Hatipoğlu, "Elazığ'da her vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi daha yaşanabilir ve üretken bir hale getirmek için tüm kurumlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda günün anısına ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk, Vali Numan Hatipoğlu'na plaket takdim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Hatipoğlu, Elmiyad Programında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:24
SON DAKİKA: Vali Hatipoğlu, Elmiyad Programında Konuştu - Son Dakika
