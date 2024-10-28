Vali Hüseyin Aksoy: "Cumhuriyet tarihimiz 101 yıllık bir başarı öyküsüdür" - Son Dakika
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Vali Hüseyin Aksoy: "Cumhuriyet tarihimiz 101 yıllık bir başarı öyküsüdür"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Eskişehirlilerin ve...

28.10.2024 10:57
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Eskişehirlilerin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde mesaj yayımladı. Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının bir göstergesidir. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da attığı 'Kurtuluş ve İstiklal' adımıyla başlayan mücadelenin emsalsiz eseridir. Cumhuriyet, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde Türkiye, uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, bölgesindeki gelişmelerde aktif rol oynamış, 'Yurtta ve dünyada barış' düsturuyla iç ve dış tehditleri bertaraf etmesini bilmiştir. Muasır medeniyet yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemiz, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya namzettir. Cumhuriyet tarihimiz 101 yıllık bir başarı öyküsüdür" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bölgesinde en gelişmiş ülke, hatırı sayılan bir güç ve istikrar unsurudur"

Vali Aksoy, mesajının devamında, "İkinci yüzyılında Türkiye, bölgesinde en gelişmiş ülke, hatırı sayılan bir güç ve istikrar unsurudur. Bağımsız, güçlü, çağdaş Türkiye'yi var eden cumhuriyet yönetimi, ülkemizin gelecekte de medeni ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin güvencesidir. Milletimizin ortak bilinci, birlik ve beraberliği bu süreçte en büyük gücümüz olacaktır. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken cumhuriyet, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerini kapsayan büyük bir düşüncenin ürünüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Eskişehirlilerin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Hüseyin Aksoy: 'Cumhuriyet tarihimiz 101 yıllık bir başarı öyküsüdür' - Son Dakika

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