Vali Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüs alanı içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Aydın'da devam eden kamu yatırımlarında incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ADÜ kampüs alanı içinde yer alan yurt binasını gezerek inşaat alanıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'ndan bilgi aldı. Vali Aksoy, öğrenci odaları, öğrencilerin sosyal yaşam alanları ve binada yapılan tefrişatı yerinde inceledi. Öğrenci memnuniyetine odaklı olarak tasarlanan yurtta, öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarını destekleyici hizmetler de bulunuyor. Sergi alanı, 432 kişilik konferans salonu, basketbol voleybol ve futbol sahalarını içerisinde bulunduran yurtta ayrıca, çalışma atölyesi salonları, mescit, berber, terzi, market, ayakkabı tamircisi olanaklarıyla öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçları da karşılanacak.

Vali Aksoy'un gerçekleştirdiği incelemelerde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da hazır bulundu. - AYDIN