Vali Hüseyin Aksoy, Türk Ocakları Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Vali Hüseyin Aksoy, Türk Ocakları'nın 112. Kuruluş Yıl dönümü münasebetiyle Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileten Vali Aksoy, geçmişten gelen kültürün ve milli duyguların gençlere anlatılmasına ve öğretilmesine yönelik yapılan faaliyetleri önemsediklerini aktararak Başkan Ünal'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Milli ve manevi duyguları her zaman ön planda tutarak çalışmalarını yürüttüklerini bildiren Başkan Ünal, şubenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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