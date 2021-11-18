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Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti

18.11.2021 13:20
Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir dizi ve ziyaret bulunan Vali İlhami Aktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir dizi ve ziyaret bulunan Vali İlhami Aktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç'i ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, fakülte dekanları ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Salih Zeki Genç, Vali İlhami Aktaş'a, fakülte çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler. Fakülte dekanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, görevlerinde başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti
Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti
Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti
Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlhami Aktaş, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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