Vali Işın: Aile Yapısı ve Çocuk Eğitimi Önemli - Son Dakika
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Vali Işın: Aile Yapısı ve Çocuk Eğitimi Önemli

Vali Işın: Aile Yapısı ve Çocuk Eğitimi Önemli
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Vali Musa Işın, ailenin korunması ve çocukların eğitimi konularında önemli mesajlar verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Yaz Kur'an Kursları'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, aile yapısı, çocukların korunması ve manevi eğitimin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ailenin ve toplumun büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Işın, özellikle çocukların yetiştirilmesinde ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Vali Musa Işın, "Bugün aile ve toplum çok büyük bir tuzakla karşı karşıyadır. Sevgili hanımefendiler, size çok iş düşüyor. Çocukları korumak başta sizin göreviniz. Bu çocukların uyuşturucu, kumar alışkanlığı, alkolik veya anne babasına isyan, devlete millete silah çeken insanlar olmasını istemiyorsanız, çocuklarınızı İslami terbiyeyle büyütmeniz gerekir" dedi.

Ailenin korunması amacıyla kamu kurumlarının çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Musa Işın, üniversiteler, müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumun bu konuda sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Hemen hemen her kurumun bir görevi var. Ne için? Aileyi koruyalım. Ne için? Çocuklarımızı koruyalım. Peki çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Ailemizi nasıl koruyacağız? İslami ahlakla, İslami terbiyeyle koruyabilirsiniz" dedi.

"Kendi Değerlerimizden Uzaklaştığımız İçin Bunlar Başımıza Geliyor"

Toplumdaki boşanma, çocuk sayısındaki azalma ve şiddet olaylarına da değinen Vali Musa Işın, milli ve manevi değerlerden uzaklaşmanın toplum üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu anlatarak, "İslami değerler törpülendi, boşanmalar arttı, çocuk sayısı azaldı. Çocuklar şiddete başvurmaya başladı. Duymadığımız, işitmediğimiz suçları öğreniyoruz. Neden oldu bunlar? Kendi değerlerimizden, milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştığımız için bunlar başımıza geliyor. Çareyi başka yerde aramaya gerek yok. Çare tek, İslami terbiyedir, İslami ilimdir, İslam ahlakıdır" ifadelerini kullandı.

"Anne babasını terk eden evlat hayırlı bir evlat değildir"

Konuşmasında çocukların ilerleyen yaşlarda anne ve babalarına karşı sorumluluklarına da değinen Vali Musa Işın, evlatların yaşlanan anne ve babalarını yalnız bırakmaması gerektiğini söyleyerek, "Hiçbir çocuğun, yetişkinin mazereti değildir annesini babasını terk etmek. İster tayinin çıksın, ister yerinde olsun, ister hanımın istemesin. Bunun hiçbirisi bahane değil. Annesini babasını terk eden bir evlat hayırlı bir evlat değildir. Anne baba sana bakmış, büyütmüş, her türlü emeği çekmiş. 60-70-80 yaşına gelecek. 'Anne kusura bakma, baba kusura bakma, benim yerim yok, tayinim çıktı, eşim de seni istemiyor' demek bahane değildir" diye konuştu.

Kütahya'nın bu konuda başarılı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Vali Musa Işın, Kütahyalılara teşekkür ederek, çocukların ve ailelerin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Işın: Aile Yapısı ve Çocuk Eğitimi Önemli - Son Dakika

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