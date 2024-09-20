Kütahya'da Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Gaziler Günü Kutlandı

Kütahya\'da Gaziler Günü Kutlandı

Kütahya'da "Gaziler Günü" etkinlikleri çerçevesinde Vali Musa Işın tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

20.09.2024 11:28  Güncelleme: 11:47
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Kütahya'da "Gaziler Günü" etkinlikleri çerçevesinde Vali Musa Işın tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Çok sayıda şehit ailesi, gazi ve ailesinin katıldığı programda Vali Musa Işın, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle sohbet etti. 19 Eylül Gaziler Günü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı ve "mareşal" rütbesi verilişinin 103. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Vali Musa Işın, katılımlarından dolayı tüm konuklarına teşekkür etti.

"Gazi bir milletin torunlarıyız"

Yemekteki konuşmasında Türk Milletinin geçmişine derin bir vurgu yapan Vali Işın, "Biz gazi bir milletiz, evlad-ı Fatihanız, biz alpiz, biz ereniz. Ecdadımızın, tarihin derinliklerinden günümüze kadar birçok kıtaya hükmetmiştir. Bu tarihi miras bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir" dedi.

"Şehitlik ve gazilik ulvi bir düşünce"

Konuşmasında, "Bizim sadece dışarıda 34 tane şehitliğimiz vardır. Bugün Avrupa'nın ya da Afrika'nın hangi ülkelerine gitseniz, birçoklarında bizim şehitliklerimiz vardır" diyen Vali Işın, şehitlik ve gazilik kavramlarının duygusunun, düşüncesinin ve inancının ne denli önemli olduğunu vurguladı. "Bu çok ulvi bir makamdır, çok ulvi bir düşüncedir" sözleriyle bu düşüncenin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"Gazilik ve şehitlik ruhu özümüzdür"

"Ecdadımızın hemen hemen toprağa basmadığı yer kalmamıştır" diyerek, bu toprakların fetihlerle kazanıldığını ve gazi ruhuyla var olduğumuzu hatırlatan Işın, "Bu topraklar, işte bu fetihle, bu gazi ruhuyla, bu şehadet düşüncesiyle bizim vatanımız olmuştur" şeklindeki ifadeleriyle, bağımsızlığın korunmasının ve vatan sevgisinin temel taşlarını ortaya koydu.

"Bu vatanı asla bırakmayız"

"En son biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nda buraları elimizden almak istediler ama bu kahraman milletin evlatları, aziz milletimizin çocukları, torunları bu vatanı elden bırakmadılar" diyen Vali Işın, geçmişten günümüze süregelen kahramanlıkların ve fedakarlıkların önemine değindi. "Şehit düştüler, gazi düştüler," diyerek, bu topraklardaki her bireyin, ecdadının fedakarlıklarına şahit olduğunu belirtti.

"Bağımsızlık mücadelemiz daima sürecek"

"40 yıldır terör örgütü ile uğraşmaktayız. Hala şehitler vermekteyiz" ifadeleriyle, ülkenin güvenliği için verilen mücadeleyi hatırlatan Vali Musa Işın, "40 bine yakın insanımız vefat etti. Bir kısmı şehit oldu. Bir kısmı hunharca öldürüldü. Katledildi" dedi. Bu toprakları korumak için gösterilen çabanın sürekliliğine vurgu yaptı.

"Biz imanımız ile vatanımızı koruyoruz"

"İşte biz, bu ruhla, bu aşk ile bu azim ile bu şehadet ve gazi düşüncesi ile inancı ile vatanımızı korumaya devam ediyoruz" diyen Vali Işın, Türk milletinin vatan sevgisinin her zaman canlı olduğunu belirtti. "Emin olun, bugün bir durum söz konusu olsa, bir emir vaki olsa, deseler ki, gelin kendinizi askere yazın, vatan mücadelesine koşun deseler, burada hepimiz, gözümüzü kırpmadan, koşa koşa gider adımızı yazarız" diyerek, milletin kararlılığını dile getirdi.

"Sömürge olmayan bir milletiz"

"Türk milleti hiçbir zaman sömürge olmamıştır. Başkasının bağımlılığına mandasına girmemiştir," diyen Vali Işın, Türk milletinin daima özgür ve bağımsız kalma mücadelesine dikkat çekti. "Namusumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı korumak için son damlasına kadar karnımızı dökmeye her zaman hazırız" şeklinde konuşarak, vatan savunmasındaki kararlılığını vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti bizim son devletimizdir"

"Türkiye Cumhuriyeti bizim son devletimizdir. ve kıyamete kadar bu devam edecektir" diyen Vali Musa Işın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyulan minneti ifade etti. "Biz askerlerimizin, polislerimizin sayesinde yataklarımızda rahat rahat uyuyabiliyoruz. Tatil yapabiliyoruz. Üniversiteye çocuklarımızı gönderebiliyoruz" şeklindeki ifadeleriyle, güvenlik güçlerinin sağladığı huzurun önemini vurguladı.

Işın, "Allah şehitlerimize rahmet etsin. Makamları cennet olsun," diyerek, şehit ve gazilere duyulan saygıyı dile getirdi. "Şehitlerimiz, öldükleri bilmezler. Allah onlara o acıyı tattırmaz" diyerek, inancımızın şehitlik anlayışını yeniden hatırlattı. "Önemli olan güzel ölmektir. Herkes ölür. Ama şehitlerimiz, ölümlerin en güzeliyle bu dünyaya terki mekan etmişlerdir" ifadeleriyle, gazilerimizin ve şehitlerimizin ruhunu yüceltti.

Programa, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, STK Temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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