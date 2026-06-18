Vali Kalaylı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Kalaylı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Vali Kalaylı Öncüpınar Gümrük Kapısı\'nda incelemelerde bulundu
18.06.2026 09:27
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Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak gümrük işlemleri, sınır güvenliği ve yürütülen hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kalaylı, saha ziyareti kapsamında taksici esnafıyla da bir araya geldi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Saha ziyaretleri kapsamında bölgeye giden Vali Kalaylı, gümrük kapısında yürütülen işlemler, sınır güvenliği uygulamaları ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, sınır hattındaki hizmetlerin etkin ve düzenli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerinin ardından Vali Kalaylı, bölgede faaliyet gösteren taksici esnafıyla da bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Kalaylı, yürütülen hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin, sınır kapısındaki işleyişin yerinde görülmesi ve sahadaki ihtiyaçların değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Vali Kalaylı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE SINIR GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Ömer Kalaylı, Kilis'in önemli geçiş noktalarından biri olan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında gümrük işlemlerinin işleyişi, sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirler ve bölgede vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililer tarafından kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sınır kapısındaki hizmetlerin düzenli, hızlı ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemi de ele alındı. Vali Kalaylı, görevli personelle de görüşerek sahadaki uygulamalar hakkında bilgi aldı. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın hem yolcu geçişleri hem de bölgedeki sınır hareketliliği açısından önemli bir noktada bulunduğu vurgulanırken, hizmet kalitesinin artırılması ve güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Vali Kalaylı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

TAKSİCİ ESNAFININ TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Saha ziyareti kapsamında taksici esnafıyla da bir araya gelen Vali Ömer Kalaylı, bölgede hizmet veren esnafın taleplerini ve önerilerini dinledi. Esnafla yapılan görüşmede, sınır kapısı çevresindeki ulaşım hizmetleri, günlük işleyiş ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Kalaylı, vatandaşlara sunulan hizmetlerde esnafın da önemli bir rol üstlendiğini belirterek, sahadan gelen görüşlerin dikkate alınacağını ifade etti. Taksici esnafı ise ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek talep ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen inceleme ve esnaf buluşmasının, bölgedeki hizmetlerin daha verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Vali Kalaylı'nın saha ziyaretlerinin kent genelinde kurumlar, personel ve vatandaşlarla doğrudan temas kurma açısından devam edeceği belirtildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

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Son Dakika Yerel Vali Kalaylı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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