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Vali Karadeniz, 12 yaşındaki engelli kızın yürüme hayaline destek oldu - Son Dakika
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Vali Karadeniz, 12 yaşındaki engelli kızın yürüme hayaline destek oldu

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, tekerlekli sandalyede yaşayan 12 yaşındaki Melek Nas Piriştina'nın yürüme hayaline destek oldu. İstanbul'da yapılan ameliyat sonrasında minik kız, 6 ay sürecek tedavisinin ardından yürüyebilecek.

Vali Karadeniz, 12 yaşındaki engelli kızın yürüme hayaline destek oldu
24.12.2023 - 22:31,
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- Tek hayali yürümekti, Vali Karadeniz en büyük destekçisi oldu

12 yaşındaki minik kız hayaline adım adım yaklaşıyor

SAKARYA - Sakarya'da yüzde 90 engeli bulunan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Melek Nas Piriştina'nın yürüme hayaline Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ortak oldu. İstanbul'da ameliyat olan minik kız, 6 aylık tedavisinin ardından hayaline kavuşacak.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık neticesinde bacaklarını kullanamayan 12 yaşındaki yüzde 90 engelli Melek Nas Piriştina, maddi imkansızlıklar sebebiyle tedavi ettirilemiyordu. Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren minik kızın yürüme hayaline ise Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ortak oldu. Vali Karadeniz, yaptığı görüşmeler neticesinde minik kızın ameliyat olmasına vesile oldu. İstanbul'da yapılan ameliyat sonrasında minik kız, 6 ay sürecek tedavisinin ardından yürüyebilecek. Yürüme hayaline adım adım yaklaşan minik kızın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

"Beni hiçbir zaman unutmadılar"

Aileyi süreçte yalnız bırakmayan Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi, "Kızımıza geçmiş olsun ziyaretine geldik. İki bacağından ameliyat edildi ve bu ameliyatın en büyük destekçisi Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz oldu. Kızımızın ameliyatında maddi ve manevi olarak destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yürüme hayaline adım adım yaklaşan 12 yaşındaki Melek Nas Piriştina ise "Valimize çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye de teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman unutmadılar ve onları evime bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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