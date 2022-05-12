Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu

12.05.2022 13:30
Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu

Biri dizi ziyaret ve inceleme programı için Saruhanlı ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak kaymakamlığı ardından da şehit Hamza Dede'nin ailesini ziyaret etti.

Biri dizi ziyaret ve inceleme programı için Saruhanlı ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak kaymakamlığı ardından da şehit Hamza Dede'nin ailesini ziyaret etti. Vali Karadeniz ayrıca Saruhanlı'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Vali Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve inceleme programı için Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Karadeniz'i Kaymakam Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık hizmet birimlerini ziyaret ederek personelle sohbet eden ve iyi çalışmalar dileyen Vali Karadeniz, daha sonra Kaymakam Yalınalp'ten ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Şehit Hamza Dede'nin ailesini ziyaret

Vali Karadeniz, Saruhanlı ilçesi ziyaretinde Sivas İl Jandarma Komutanlığında görev yaptığı sırada 2017 yılında Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Musa Dede, annesi Ayşe Dede ve kız kardeşi Rümeysa Dede ile sohbet eden Vali Karadeniz, ailenin şehidin emaneti olduğunu belirterek her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Muhtarlar, STK'lar ve vatandaşla buluşma

Vali Karadeniz, ilçe ziyaretleri sonrasında Saruhanlı'da görev yapan muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, "İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızla, STK'larla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Toplantılarımızda konuşulması gereken sorunlarla yapılması gereken işlerin üzerinde duruyor, çözümler buluyoruz. Bunun çok önemli faydalarının olduğunu da sahada gözlemliyoruz. Bazen gözden kaçan aslında küçük bir dokunuşla yapılabilecek olan eksikliklerin giderilmesini sağlıyor bu toplantılar. Şu anda müdürlerimiz, kuruluşlarımızın başındaki yöneticilerimizin de tamamı burada. Sizlerin sorunları, aktaracağınız hususları birebir onlarda not alacaklar. Bir sonraki toplantımızda da bu toplantıda konuşulanların sonuçlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra muhtarlar, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin talep ve isteklerinin dinlendiği toplantıda kurum müdürleri de vatandaşların talep, istek ve sorularını yanıtladı. - MANİSA

Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu
Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu
Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu
Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu

YORUMLAR
500
Başkan Çerçi köy hayırlarında vatandaşlarla buluştu Başkan Çerçi köy hayırlarında vatandaşlarla buluştu Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu Samsun'da engellilerin ürettiği el emeği ürünler açılan sergide vatandaşlarla buluştu

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla!
12:48 Finlandiya NATO açıklaması yaptı, Kremlin anında yanıt verdi: Rusya'ya tehdittir
12:45 Hastanedeki boneli görüntüsü hayranlarını korkuttu: CZN Burak'ın beyninde tümör mü var?
12:40 Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor
11:21 "Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi
12:07 Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti
12:05 Beşiktaş'ta yol ortasında taksicilerin müşteri kavgası! Trafiği de riske attılar
11:57 Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 13:33:56. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement