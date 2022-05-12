Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Biri dizi ziyaret ve inceleme programı için Saruhanlı ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak kaymakamlığı ardından da şehit Hamza Dede'nin ailesini ziyaret etti. Vali Karadeniz ayrıca Saruhanlı'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Vali Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve inceleme programı için Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Karadeniz'i Kaymakam Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık hizmet birimlerini ziyaret ederek personelle sohbet eden ve iyi çalışmalar dileyen Vali Karadeniz, daha sonra Kaymakam Yalınalp'ten ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Şehit Hamza Dede'nin ailesini ziyaret

Vali Karadeniz, Saruhanlı ilçesi ziyaretinde Sivas İl Jandarma Komutanlığında görev yaptığı sırada 2017 yılında Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Musa Dede, annesi Ayşe Dede ve kız kardeşi Rümeysa Dede ile sohbet eden Vali Karadeniz, ailenin şehidin emaneti olduğunu belirterek her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Muhtarlar, STK'lar ve vatandaşla buluşma

Vali Karadeniz, ilçe ziyaretleri sonrasında Saruhanlı'da görev yapan muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, "İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızla, STK'larla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Toplantılarımızda konuşulması gereken sorunlarla yapılması gereken işlerin üzerinde duruyor, çözümler buluyoruz. Bunun çok önemli faydalarının olduğunu da sahada gözlemliyoruz. Bazen gözden kaçan aslında küçük bir dokunuşla yapılabilecek olan eksikliklerin giderilmesini sağlıyor bu toplantılar. Şu anda müdürlerimiz, kuruluşlarımızın başındaki yöneticilerimizin de tamamı burada. Sizlerin sorunları, aktaracağınız hususları birebir onlarda not alacaklar. Bir sonraki toplantımızda da bu toplantıda konuşulanların sonuçlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra muhtarlar, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin talep ve isteklerinin dinlendiği toplantıda kurum müdürleri de vatandaşların talep, istek ve sorularını yanıtladı. - MANİSA