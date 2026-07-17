Vali Karakaya, Ahlat\'ta Ahıskalılar İçin Yapılan TOKİ Konutlarını İnceledi

Bitlis Valisi Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalı Türkleri için inşa edilen TOKİ konutlarını inceledi.

Yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 2. Etap 371 konut ile temeli bu yıl atılan 3. Etap 413 konut, 2 okul ve 2 camiden oluşan projeleri yerinde inceleyen Vali Karakaya, örnek daireyi de gezerek yürütülen çalışmalar ve gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karakaya, Ahlat'ta hayata geçirilen yatırımların, devletin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin tamamlanmasıyla Ahıskalı Türklerinin modern ve güvenli konutlara kavuşacağını ifade eden Vali Karakaya, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Vali Karakaya'ya incelemelerde, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Cihan Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Belediye Başkan Vekili Cahit Aycan, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Çelik, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) temsilcileri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - BİTLİS