Vali Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalılar İçin Yapılan TOKİ Konutlarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalılar İçin Yapılan TOKİ Konutlarını İnceledi

Vali Karakaya, Ahlat\'ta Ahıskalılar İçin Yapılan TOKİ Konutlarını İnceledi
17.07.2026 23:00  Güncelleme: 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalı Türkler için inşa edilen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. 371 konutluk 2. etap teslim aşamasında, 413 konut, 2 okul ve 2 camiden oluşan 3. etap ise bu yıl başlayacak.

Bitlis Valisi Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalı Türkleri için inşa edilen TOKİ konutlarını inceledi.

Yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 2. Etap 371 konut ile temeli bu yıl atılan 3. Etap 413 konut, 2 okul ve 2 camiden oluşan projeleri yerinde inceleyen Vali Karakaya, örnek daireyi de gezerek yürütülen çalışmalar ve gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karakaya, Ahlat'ta hayata geçirilen yatırımların, devletin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin tamamlanmasıyla Ahıskalı Türklerinin modern ve güvenli konutlara kavuşacağını ifade eden Vali Karakaya, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Vali Karakaya'ya incelemelerde, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Cihan Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Belediye Başkan Vekili Cahit Aycan, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Çelik, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) temsilcileri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis Valiliği, Ahmet Karakaya, Yerel Haberler, Ahlat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalılar İçin Yapılan TOKİ Konutlarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler

22:35
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi’nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi'nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:54
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:56
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 23:23:56. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Karakaya, Ahlat'ta Ahıskalılar İçin Yapılan TOKİ Konutlarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.