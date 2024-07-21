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Vali Karaömeroğlu dere üstü projesini inceledi

BİTLİS - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, dere üstü kentsel dönüşüm projesinde gelinen son durumu yerinde inceledi.

Vali Karaömeroğlu Bitlis Çarşısı'nda planlanan alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Proje tamamlandığında, tarihi ve kültürel yapıların ortaya çıkarılması ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Bitlis'in turistler için cazip bir destinasyon haline gelmesi planlanmaktadır.