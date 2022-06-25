Vali Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde 'Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin , Kaymakam Yüksel Ünal , Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilgili müdürler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ıslah çalışmaları ile meraların tarımsal üretime kazandırılacağını söyleyen Vali Kızılkaya, "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi.

Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

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