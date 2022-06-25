Vali Kızılkaya "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" - Son Dakika
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Vali Kızılkaya "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak"

25.06.2022 11:11
Vali Kızılkaya "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak"

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 'Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısında "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 'Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısında "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde 'Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilgili müdürler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ıslah çalışmaları ile meraların tarımsal üretime kazandırılacağını söyleyen Vali Kızılkaya, "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" dedi.

Toplantı karşılıklı yapılan istişarelerin ardından sona erdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya 'Çiftçilerimiz üreterek kazanacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Kızılkaya "Çiftçilerimiz üreterek kazanacak" - Son Dakika
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