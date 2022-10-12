Vali Kızılkaya, kız çocuklarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Kızılkaya, kız çocuklarıyla bir araya geldi

12.10.2022 15:17
Vali Kızılkaya, kız çocuklarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocuk evlerinde kalan kız çocukları ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocuk evlerinde kalan kız çocukları ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyaret esnasında eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti. Çocuklar ile sohbet eden Vali Kızılkaya çocuk evlerinde kalan tüm çocukların devlete emanet olduğunu ifade ederek, bu yavruların tek ihtiyacı duyarlı vatandaşların sevgisi ve ilgisi olduğunu dile getirdi.

Kız çocuklarının iş, sosyal ve aile hayatında güçlü bir yer edinmelerinin önemine dikkat çeken Vali Kızılkaya, çocuklarla oyun oynadı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Dünya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya, kız çocuklarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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