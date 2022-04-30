Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı

30.04.2022 12:01
Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, parkta güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, parkta güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, gerçekleştirilen bir program sonrası Atatürk parkında güzel havanın tadını çıkaran vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Vali Kızılkaya hal ve hatırlarını sordu. Sohbet sırasında Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti ise fotoğraf karelerine yansıdı. - BİLECİK

Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı
Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı
Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı

YORUMLAR
500
U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü Virajı alamayan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı Virajı alamayan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:18 Yine bir yol vermeme kavgası, yine yumruklaşma: Minibüs şoförü tır şoförüne saldırdı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Kızılkaya'nın halkla olan samimiyeti fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement