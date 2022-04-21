Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

21.04.2022 11:29
Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Hastane yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Vali Kızılkaya, sağlık çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Milletimize sunulan en önemli hizmetlerin başında şüphesiz sağlık hizmeti gelmektedir. Bu kutsal görevi de büyük bir onurla sizler yerine getiriyorsunuz. Başta pandemi olmak üzere her daim fedakarlık ve özveriyle görevleri yerine getiren sağlık çalışanlarımıza tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İftarın ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Kızılkaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hayırlı ramazanlar diledi.

Hastanede tedavi gören vatandaşlardan Mahmut Demir, aldığı sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - BİLECİK

Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kızılkaya sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika


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