Vali Koç: "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum"

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli programlara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Koç ve beraberindeki heyet, Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak il protokol üyeleri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri ile bayramlaştı. Daha sonra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek askerlerin bayramını kutlayan Vali Koç ve il protokolü, polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret ederek kolluk kuvvetlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Vali Koç ve protokol üyeleri sırasıyla şehit Bülent Afşin'in ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek onların bayram sevincine ortak oldu. Son olarak Huzurevi Müdürlüğü'ne ziyarette bulunan Vali Koç, yaşlılarla sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi ve Kurban Bayramı'nı kutladı. Vali Mustafa Koç, yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; Rabbim'den bizleri sevdiklerimizle birlikte daha nice bayramlara sağlıkla ve huzurla kavuşturmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi. - AĞRI