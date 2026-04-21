Vali Köşger Esnafı Ziyaret Etti

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Saltak ve Doktorlar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Vali Köşger, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentileri dinledi. Ziyaret sırasında iletilen konularla yakından ilgilendi. Ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, "Hizmet ettiğimiz şehirlerdeki hemşehrilerimizin hayır duasını almak en büyük gücümüzdür; insanı merkeze alan devlet anlayışımızla devletin milletine uzanan eli olarak, her fırsatta esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelecek, onların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ