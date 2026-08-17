Vali Küçük, Kırsal Kesimi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Küçük, Kırsal Kesimi Ziyaret Etti

Vali Küçük, Kırsal Kesimi Ziyaret Etti
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Adıyaman Valisi Küçük, köylerde ihtiyaçları yerinde inceledi ve vatandaşlarla buluştu.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte merkeze bağlı Kuyulu, Ağcin ve Gümüşkaya köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Küçük, köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Küçük, iletilen talepleri ilgili kurum amirleriyle birlikte değerlendirdi.

Ziyaretlerde eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra yol, içme suyu ve diğer temel kamu hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar ele alındı. Vatandaşların aktardığı talep ve öneriler not alınarak çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kamu hizmetlerinin kırsal kesime hızlı, etkin ve verimli şekilde ulaştırılması amacıyla vatandaşların ayağına gitmenin önemine dikkat çeken Vali Abdullah Küçük, köylerden ilçelere ve şehrin en uzak noktalarına kadar vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Köylerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyerek çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği bildirildi.

Vali Küçük, Kuyulu, Ağcin ve Gümüşkaya köyü sakinlerine misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Küçük, Kırsal Kesimi Ziyaret Etti - Son Dakika

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