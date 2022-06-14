Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı - Son Dakika
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Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı

14.06.2022 22:08
Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'la birlikte Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla jandarma karakollarını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarının gününü kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'la birlikte Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla jandarma karakollarını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarının gününü kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Şambayat Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, jandarma personelleriyle bir araya geldi.

Şambayat Karakoluna gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve jandarma personeli karşıladı. Burada jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, aziz milletin huzur ve güvenliği için görevini üstün vazife anlayışı ile azim ve kararlılıkla başarıyla yerine getiren jandarma personelinin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Şambayat Jandarma Karakolu ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi Jandarma Karakoluna geçti. Vali Mahmut Çuhadar'ı Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve jandarma personelleri tarafından karşılandı. Karakol şeref defterini imzalayan ve personelle bir süre sohbet ederek karakol komutanlığının sorumluluk bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından beraberindeki heyetle Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli jandarma personelinin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mahmut Çuhadar, Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Jandarma teşkilatına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi verirken, görevli personele de çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Jandarma Teşkilatımızın ilimiz ve ilçeleri ile köylerimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından yürüttüğü faaliyetler çok önemli. Devletimizin en güzide kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren teşkilat mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı
Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı
Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı
Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı

YORUMLAR
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Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü kutlanıyor Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü kutlanıyor Vali Çuhadar, meyve fidanı üretim merkezini inceledi Vali Çuhadar, meyve fidanı üretim merkezini inceledi
Kaynak: İHA

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı - Son Dakika

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