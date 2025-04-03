Vali Makas, Esnaflarla Buluştu

Vali Makas, ekonominin kalbi esnaflarla buluştu

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Makas, esnaf ve vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentte faaliyet gösteren işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Zafer Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Makas, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında hem işletme sahipleriyle hem de vatandaşlarla samimi diyaloglar kuran Makas, hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Vali Makas, gıda sektöründe üretim yapan tesisleri de ziyaret etti. Burada karşılaştığı vatandaşlara da iyi yolculuklar temennisinde bulundu. Vali Makas'ın gerçekleştirdiği ziyaretler, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunan işletmelerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Makas, sahada olmaya ve vatandaşlarla bir arada bulunmaya devam edeceklerini belirtti.