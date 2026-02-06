Vali Makas'tan 6 Şubat depremleri yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Vali Makas'tan 6 Şubat depremleri yıl dönümü mesajı

06.02.2026 09:36  Güncelleme: 09:38
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaptığı açıklamada "Yaşanan acı tecrübelerin bize kazandırdığı derslerle, gelecekte karşılaşacağımız zorluklara karşı daha hazırlıklı olmak için Düzce'de de risk yönetimi anlayışıyla; ilimizin her türlü afetlere karşı daha dirençli olması için durmaksızın çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Vali Mehmet Makas, asrın felaketi 6 şubat depremleriyle ilgili mesaj paylaştı. Makas, mesajında "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırdığımız ve tüm ülkece acısını hissettiğimiz Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi hafızamızda tazeliğini korumaktadır. Dünya kara tarihinin en büyük depremlerinden olan afetin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bakanlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve uluslararası yardım kuruluşları, tüm imkanlarıyla depremden etkilenen illerimize ulaşmış ve canhıraş bir mücadele göstermiştir. Başta Türkiye tek yürek kampanyası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın çabaları, büyük milletimizin destek ve bağışları, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına büyük katkı sağlamış asrın birlikteliğini ortaya koymuştur.

Desteklerini esirgemeyen hayırsever Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yuvalarını kaybeden vatandaşlarımız için inşası tamamlanan konutların kuraları çekilip hak sahiplerine teslim edilmektedir. Rekor sürede inşa edilen ve asrın inşası olarak anılan bu teslimatlar, yaralı yüreklerimize umut olurken yeni başlangıçların da kapısını aralamıştır. Yaşanan acı tecrübelerin bize kazandırdığı derslerle, gelecekte karşılaşacağımız zorluklara karşı daha hazırlıklı olmak için Düzce'de de risk yönetimi anlayışıyla; ilimizin her türlü afetlere karşı daha dirençli olması için durmaksızın çalışmalar yürütmekteyiz. Bunların yanı sıra insan kaynağımızın daha nitelikli kılınması ve toplumun afet risklerine karşı hazırlıklı olması konusunda da azami gayret göstermekteyiz.

Bu duygularla 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümü vesilesiyle, gelecekte benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennilerimle, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
