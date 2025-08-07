Vali Makas\'tan Esnaf Ziyareti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. İşyerlerini tek tek gezen Vali Makas, esnaflarla selamlaşarak sohbet etti ve hayırlı işler diledi. Vali Makas, sanayi bölgesinde bulunan vatandaşlar ve sürücülerle de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Ziyarette, Vali Makas'a, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci ile Oto Sanatkarlar ve Demirciler Sitesi Esnaf Odası Başkanı Murat Pehlivanlı da eşlik etti. - KIRIKKALE