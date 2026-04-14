Vali Makas\'tan Esnafa Ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı kazançlar dileyip vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyarette Vali'ye İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da eşlik etti.

Vali Mehmet Makas, Düzce kent merkezinde Spor Sokak ile Gaziantep Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnafla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet eden Vali Makas, bölgedeki iş yerleri hakkında bilgi aldı ve hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Ayrıca, esnafın talep ve görüşlerini dinleyerek ekonomik durumları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Vali Mehmet Makas'a İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik eşlik etti. - DÜZCE