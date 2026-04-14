Vali Makas'tan Esnafa Ziyaret
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Makas'tan Esnafa Ziyaret

Vali Makas\'tan Esnafa Ziyaret
14.04.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi ve talepleri dinledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı kazançlar dileyip vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyarette Vali'ye İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da eşlik etti.

Vali Mehmet Makas, Düzce kent merkezinde Spor Sokak ile Gaziantep Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnafla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet eden Vali Makas, bölgedeki iş yerleri hakkında bilgi aldı ve hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Ayrıca, esnafın talep ve görüşlerini dinleyerek ekonomik durumları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Vali Mehmet Makas'a İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Makas'tan Esnafa Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:58:09. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Makas'tan Esnafa Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.