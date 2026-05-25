Vali Makas'tan Kurban Bayramı mesajı

25.05.2026 13:29
Düzce Valisi Mehmet Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, paylaşma ve birliğin önemine dikkat çekerek, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Ayrıca, huzur ve güven içinde bir tatil için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, "Paylaşmanın, bereketin ve birliğin nişanesi Kurban Bayramı'nda bizleri yeniden buluşturduğu için Yüce Rabbıma sonsuz hamd ediyorum" dedi.

Vali Mehmet Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında "Paylaşmanın, bereketin ve birliğin nişanesi Kurban Bayramı'nda bizleri yeniden buluşturduğu için Yüce Rabbıma sonsuz hamd ediyorum. Bu kutlu ve mübarek günlerin, ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Kurban, Yüce Allah'a teslimiyetimizin ve feragat hasletimizin en küçük nüvelerini taşımaktadır. Bayram günlerinde ve öncesinde, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, onlara yardım eli uzatmanın ve dayanışmanın pekiştirilmesiyle, aziz milletimizin mayasını oluşturan hissiyatlarımız manevi iklimimizi kuşatmaktadır. İnancımızın temel ibadetlerinden hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacılarımızın yolculuklarının ve ibadetlerinin kabul olması niyazında bulunuyorum. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Düzceli hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yüce Rabbımdan, bizleri nice bayramlara sağlık, huzur ve afiyet içinde kavuşturmasını niyaz ediyorum. Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyalarımızdaki kardeşlerimizin de huzur içinde bayram geçirmeleri ve kalıcı barışın sağlanması duamızı da dile getiriyorum. Kestiğimiz kurbanların, ettiğimiz duaların Hak katında kabul ve karin olması niyazında bulunuyorum. Farklı kültürleri barındıran kültür zengini Düzce'mizde, vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirlerin Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarca alındığını belirtmek istiyorum. Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızdan da hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatle seyahat etmelerini özellikle istirham ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
