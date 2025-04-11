Vali Masatlı, Erzin Hükümet Konağı İnşaatını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, inşası devam eden Erzin hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde devam eden hükümet konağı çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin ilerleyişi hakkında bilgiler alan Vali Masatlı, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Birçok kamu kurumunu tek çatı altında toplayacak olan Erzin Hükümet Konağı'nın içerisinde; kaymakamlık makamı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü İlçe Mal Müdürlüğü İlçe Milli Emlak Şefliği Sosyal Güvenlik Merkezi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vergi Dairesi yer alacak. - HATAY