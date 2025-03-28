Vali, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı iftarda Mehmetçiğin sofrasına konuk oldu.

Vali Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanlığı Şehit Uğur Acar Kışlası'nda düzenlenen iftar programında askerler, gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi. İftar sonrası bir Mehmetçiğin annesiyle telefonda görüntülü görüşen Vali Yiğitbaşı, askerler ve ailelerine iyi niyet ve dualarını ileterek sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR