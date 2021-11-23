Üye Girişi
Vali Memiş'ten öğretmenler günü kutlaması - Son Dakika

Vali Memiş'ten öğretmenler günü kutlaması

23.11.2021 13:00
Vali Memiş'ten öğretmenler günü kutlaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, Öğretmenler günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Öğretmenler günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini saygı çerçevesinde tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak, yetiştirmeyi hedefleyen ve hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Öğretmenlik mesleğini öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri ziyaret etmek, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anmak amacıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği, 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıldığını anlatan Vali Okay Memiş, "Bugün, fedakarca ve özveriyle görevlerini ifa eden kıymetli öğretmenlerimizin mesleğiyle ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür.

Ülkemizi çağın ilerisine taşımak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüdüğümüz, köklü tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle buluşturacak, eğitim adına yaktığımız meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağız.

Öğretmenler günü, öğretmenlerimiz ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gündür. Keza, bu müstesna güne anlam ve önemi itibarı ile bakıldığında öğretmene gösterilen sevgi ve saygının bir bakıma topluma verilen değerin de yansıması olduğu da asla unutulmamalıdır. Bu açıdan öğretmenler günü, fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin milletimiz için ne kadar değerli olduğunun hatırlandığı nadide bir gündür" diye konuştu.

Tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline gelen COVID-19 nedeniyle, zorunlu bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kaldığımızı kaydeden Vali Memiş açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu dijital dönüşümün en büyük yankıları eğitim dünyasında gerçekleşti. Öğretmenlerimiz bu süreci karantina dönemi olarak kabul etmek yerine bir tohum ekme dönemi gibi değerlendirerek, "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili bir yer değildir, okul her yerdir, öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur" diyerek, mevcut duruma hızlı ve yenilikçi adımlar atarak, evlerini okullara dönüştürdüler. 18 milyon öğrencinin okullarından uzak olduğu bir dönemde öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenin ne kadar etkili ve önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Öğretmenlerimiz; pandemi döneminde vefa gruplarına gönüllü olarak katılarak, korona virüs karşısında ülke çapında olağanüstü şeyler yaptılar. Sizler sağlık hizmetlerini destekleyen ve eğitim verme şekillerini yeniden keşfeden görünmez kahramanlarımızsınız.

Öğrencilerimizi, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık adına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, araştırmayı seven, ahlaklı bireyler olarak, yetiştireceğinizden hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.

Bu bilinçle, yerine getirdiğiniz görevinizde Erzurum Valiliği olarak özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyor, sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tekrardan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü içtenlikle kutluyor, kendilerine aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ERZURUM

Vali Memiş'ten öğretmenler günü kutlaması

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş'ten öğretmenler günü kutlaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Tarkan'dan av ihalesine tepki: Hayvanlarımızı rahat bırakın! 14:29 Tarkan'dan av ihalesine tepki: Hayvanlarımızı rahat bırakın! İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları 14:24 İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor 10:50 İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Son Dakika Haberleri
14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın
14:32 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı
14:28 Tarkan'dan av ihalesine tepki: Hayvanlarımızı rahat bırakın!
14:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:24 İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları
14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir
14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti
14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
14:25
Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:01
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 14:43:03. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Memiş'ten öğretmenler günü kutlaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement