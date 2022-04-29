Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek - Son Dakika
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Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek

29.04.2022 13:36
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Ankara Erzurum Tanıtım Günleri için Erzurum'a gelen ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur ve yönetimi Vali Okay Memiş, Vali Yardımcıları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Ankara Erzurum Tanıtım Günleri için Erzurum'a gelen ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur ve yönetimi Vali Okay Memiş, Vali Yardımcıları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.

Misafirperverlikleri için Vali Memiş, Vali Yardımcıları ve BB. Başkanı Sekmen'e teşekkür eden Aksungur, "Hamdolsun Erzurum sevgisi yüreklerine nakşolmuş gerek Sayın Valim, Vali Yardımcılarım, gerek sayın BB. Başkanım bizlere desteklerinin tam olduğunu söylediler. Onlarla gurur duyuyorum. Allah nasip ederse bu yıl Ankara Erzurum Günleri Bambaşka olacak." dedi.

Ankara Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Ankara'da Erzurum tanıtım günlerinin 8'incisi 1-5 Haziran tarihileri arasında yapılacak. Yani Haziranın ilk haftasında Erzurum'u Ankara'ya taşıyacağız. Erzurum'u bütün yönleriyle Ankara'da anlatacağınız. Aşıkları ile, Türk halk müziği sanatçılarıyla, Tasavvuf müziği sanatçıları ile, Şiirleri ve skeçleri ile, Barları, türküleri, halayları, tiyatral oyunları ve fıkraları ile Ankara'da büyük bir coşku yaşayacağız, yaşatacağız. Ankara'da binlerce insanı bir araya getireceğiz ve coşku içersinde bir haftayı tamamlayacağız İnşallah. Burada; Erzurum ürünlerinin tanıtımı, satışı ve esnaf ve ticaret erbabımıza yeni piyasalar oluşturulmasının yanında; Erzurum'un siyasi, ticari, bürokrasi, fikir ve sanat adamlarının öne çıkmasını ve bunların birlikte yeni oluşumlar yapması için elimizden gelen gayreti de sarf edeceğiz. Araştırmacı ve yazarlarımızla da İnsanlarımızı buluşturacağız. Tabi burada en önemli nokta Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir belediye başkanlığının gösterdiği katkılardır. Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz valiliğimizin birimleri ve kaymakamlıkların Erzurum'u bütün yönleriyle Ankara'ya taşıyor olmaları çok büyük önem arz etmektedir. Bu noktada katkılarından dolayı başta sayın Valimiz Okay Memiş ve sayın Büyükşehir belediye başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere ilçe kaymakamlarımız ve ilçe belediye başkanlarımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu aşamada Atatürk Üniversitesi ve Erzurum teknik Üniversitesi rektörlerimize, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımıza, Erzurum Ticaret Borsası Başkanımıza, sayın sivil toplum kuruluşları başkanları ve yetkililerine ve değerli basın mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara'da yapacağımız bu coşkuyu hep birlikte başaracağız. Değerli basımımız aracılığıyla katkı ve desteği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yine geleneğimizi bozmayacağız. Memleketimizin basını da Ankara'da olacaklar. Erzurum kültürlü birikimli Ankara'ya taşıyacaklar Ankara'daki bilgi birikimini kültürü çabayı ve coşkuyu Erzurum'a ve dünyaya ulaştıracaklar. İnşallah çok yönlü çok katılımlı çok coşkulu bir tanıtım yapacağız. Bu yıl diğer illerdeki Erzurumlu firmalarımızı da Ankara'da tanıtacak ve bir araya getireceğiz. Burada sadece Erzurum Ankara olmayacak yurdumuzun çeşitli illerinde faaliyette bulunan firmalar ve sivil toplum kuruluşları da kendilerini ifade edebilecek imkanlara koşacaklar inanıyorum ki büyük bir birlikteliği sağlayacağız." - ERZURUM

Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek

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Veysel Karani, Okay Memiş, Erzurum, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek - Son Dakika
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