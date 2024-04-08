Vali Mustafa Çiftçi, çocuklarla birlikte iftar açtı

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Vali Mustafa Çiftçi, 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının 28. iftarında, çocuklarla birlikte oruç açtı.

Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi, İl Müftülüğü ve Tortum Müftülüğünün "Bu Ramazan da Camiler Çiçek Açacak" programı kapsamında Hafızlar ve Alimler diyarı Tortum ilçesini ziyaret eden Vali Çiftçi, iftarın ardından Merkez Camii'ne geçerek Müftülük Gençlik Merkezi'nde çocuklarla sohbet etti ve teravih namazının akabinde camidekilerin bayramını kutlayarak adet olduğu üzere geleceğimizin teminatı, göz aydınlığımız çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verdi. Tortum İlçesi'nde Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Muammer Yiğider tarafından karşılanan Vali Çiftçi'ye ziyareti esnasında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İl Müftüsü Dr. Rüstem Can eşlik etti. - ERZURUM