Vali Mustafa Çiftçi, mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
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Yerel

Vali Mustafa Çiftçi, mezuniyet törenine katıldı

Vali Mustafa Çiftçi, Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Törende gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Vali Çiftçi, eğitimde çalışma ve çaba gerektiğini vurguladı.

12.06.2024 14:46
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Vali Mustafa Çiftçi, Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin mezuniyet törenine katıldı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mezuniyet törenine hem Vali hem de Oğlu Ahmet Tarık Çiftçi'nin velisi olarak katılan Vali Mustafa Çiftçi, gençlere seslenerek önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında geçtiğimiz hafta üniversite sınavlarına giren öğrencilerin iyi bir üniversite kazanmak için sınavda ter döktüğüne değinen Vali Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Sınavın ardından öğrencilerin; kazandıkları üniversiteyi bitirmek, iyi bir işe yerleşmek ve kariyer yapmak gibi planları var. Hayat böyle bir yarış ve koşuşturma içerisinde devam edip gidiyor. Bu hususta Necip Fazıl Üstadımızın güzel bir beyti var: 'Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde, her siper aşıldıkça gaye öbür siperde...' İşte bugün siperlerden biri daha aşılmış oldu. Öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum, velilerimize teşekkür ediyorum, onların da büyük gayretleri oldu."

Konuşmasının devamında eğitim sistemimizin öğrencilerimize kazandırması gereken prensiplere değinen Vali Çiftçi, "Çalışıp çabalamadan, ciddi bir gayret ortaya koymadan, emek sarf etmeden, herhangi bir başarıya ulaşmak mümkün değil. Bir başarı varsa ardında çalışmak, çabalamak vardır, gayret vardır, emek vardır." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi, mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

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