Vali, Öğrencilerle Bayram Kahvaltısı Yaptı

Bilecik'te Kurban Bayramı'nd anlamlı bir buluşmaya imza atıldı. Vali Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, sınav dönemi nedeniyle memleketlerine gidemeyen ve ailelerinden uzakta bayram geçiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle kahvaltı programında buluştu. Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşatıldığı programda öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, gençlerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Aynı sofrada öğrencilerle bir araya gelen Sözer çifti, gençlerin bayram sevincini aile sıcaklığında yaşayabilmeleri adına düzenlenen programda öğrencilerle samimi anlar yaşadı.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Ailelerinden uzakta kalan öğrencilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri bizim için çok önemli. Devletimiz her zaman gençlerimizin yanındadır. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BİLECİK