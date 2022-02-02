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Vali Öksüz muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Öksüz muhtarlarla buluştu

02.02.2022 16:20
Vali Öksüz muhtarlarla buluştu

Kars valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi.

Kars valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Merkez Kümbetli, Subatan, Arpaçay Bardaklı, Burcalı, Kağızman Taşbilek, Sarıkamış Kozan köy muhtarlarını makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su ve yol sıkıntıları, ağıl yapılması, doğalgaz çekilmesi, GSM baz istasyonu kurulması, köyler arası anlaşmazlıklar gibi konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi. - KARS

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Türker Öksüz, Kağızman, Arpaçay, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Öksüz muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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