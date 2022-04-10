Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu

10.04.2022 10:53
Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, iftarda öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, iftarda öğrencilerle bir araya geldi. İftarını öğrencilerle birlikte açan Öksüz'e Prof. Dr. Hüsnü Kapu'da eşlik etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz, ile birlikte, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun ev sahipliğinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında "Ortaöğretime Destek Eli Projesi" ile öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek iftarını açtı.

İftar yemeği sonrası Öksüz, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle geç saatlere kadar süren sohbet sonra Vali Öksüz, Gençlik Merkezi'nden ayrıldı. - KARS

Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu
Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu

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Kars'ta su baskının yaşandığı evlerdeki su tahliye ediliyor Kars'ta su baskının yaşandığı evlerdeki su tahliye ediliyor Vali Öksüz, sel bölgesinde Vali Öksüz, sel bölgesinde

Kafkas Üniversitesi, Türker Öksüz, gençlik, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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