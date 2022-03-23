Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı - Son Dakika
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Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı

23.03.2022 14:47

- Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman 25 dönümlük lavanta bahçesini dron ile ilaçladı.

- Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman 25 dönümlük lavanta bahçesini dron ile ilaçladı.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından 25 dönümlük alana lavanta ekildi. Bugün düzenlenen etkinliğe katılan Vali Dr. Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı. Bu sene Elazığ Belediyesinin desteği ile il genelinde çiftçilerin ilaçlama ihtiyacını dron marifetiyle karşılayabilecek durumda olduklarını vurgulayan Vali Toraman, dronun yıl boyuna çiftçilere ücretsiz olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Vali Ömer Toraman, "İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezimiz bu sene dron ile ilaçlama, gübreleme ve tohum atma faaliyetini yürütme için bir kabiliyete kavuştu. 25 dönümlük bir lavanta bahçesinin ilaçlamasını yaptık. Bu sene Elazığ Belediyesinin desteği ile ilimizdeki vatandaşlarımızın ilaçlama ihtiyacını dron marifetiyle karşılayabilecek durumdayız. Gübreleme ihtiyacını da karşılayabilecek durumdayız. Dron ile yapılan ilaçlama ve gübreleme, diğer alternatif ilaçlama yöntemlerine göre hem çok daha verimli ve ekonomik. Doğrudan tarlaya ve zararlıya dönük bir ilaçlama yapabilecek kapasite sağlamış oluyor. Çevreye tarlanın etrafındaki diğer alanlara muhtemel zararları minimuma indirmiş oluyor. Son derece etkili ve verimli bir ilaçlama ve gübreleme yöntemidir. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi de bu imkana kavuşmuş oluyor. Yıl boyuna Elazığ'daki çiftçilerimizin ücretsiz olarak hizmetinde olacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesinin desteği ile beraber bu faaliyeti vatandaşımıza ücretsiz olarak sunacak. Kapasitemiz önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam eder. Bu sene bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Vali Toraman'a, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve öğrenciler eşlik etti.

Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı
Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı
Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı
Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı
Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı
Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı - Son Dakika


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