Vali Öner'den esnaf ziyareti - Son Dakika
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Vali Öner'den esnaf ziyareti

25.06.2022 09:53
Vali Öner'den esnaf ziyareti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Şehir Merkezi Köprübaşı mevkiinde ki esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Şehir Merkezi Köprübaşı mevkiinde ki esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Öner, sohbetlerinde güncel konular ile Ardahan'da yapılan proje ve yatırımlar hakkında da bilgiler vererek, işletmelere bol kazançlar diledi. Ziyaretlerde vatandaşların çay ikramı eşliğinde Ardahan'a dair sohbetler gerçekleşirken, Vali Hüseyin Öner, ekonomi ve istihdama katkı sağlamak için başta öncü sektörler tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere, tüm alanlarda proje ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretlerde Vali Hüseyin Öner'e, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir de eşlik etti. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Öner'den esnaf ziyareti - Son Dakika

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