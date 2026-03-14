Vali Özkan, Öğrencilerle İftar Programında Bir Araya Geldi

14.03.2026 19:40
Vali Özkan, iftar programında öğrencilerle sohbet ederek eğitim, hedefler ve gelecek üzerine tavsiyelerde bulundu.

Vali Vahdettin Özkan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İftar programında öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, gençlerin eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve beklentileri hakkında görüşlerini dinledi. Programın ardından gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Özkan, tecrübelerini paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, öğrencilerin azmi ve umut dolu bakışlarının Türkiye'nin geleceğine olan inancı güçlendirdiğini ifade etti.

Üniversite hayatının yalnızca sınıflarda verilen eğitimle sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Özkan, "Hayat boyu eğitim sadece dört duvar arasında verilen bilgilerle sınırlı değildir. Şehri tanımak, insanlarla empati kurmak ve yaşadığımız çevreyle iç içe olmak da eğitimin önemli bir parçasıdır." dedi.

Günümüzde bilgiye erişimin geçmişe göre daha kolay olduğunu belirten Vali Özkan, önemli olanın edinilen bilgiyi beceriye dönüştürmek olduğunu ifade etti. Gençlerin yeteneklerini keşfederek hedef belirlemelerinin önemine dikkat çeken Vali Özkan, küresel riskler ve değişen dünya koşulları karşısında üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olunması gerektiğini vurguladı.

Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali Özkan, gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük bir umut kaynağı olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı Galatasaray'da Lucas Torreira kararı
Temeli atıldı O şehrimize 4 milyar TL’lik devasa spor yatırımı Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkçe mesaj Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
Advertisement
