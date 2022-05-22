Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi

22.05.2022 10:29
Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki ilk mesai gününde, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki ilk mesai gününde, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Şehit Üsteğmen Emrah Şahin Sokak boyunca ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu, yol boyunca vatandaşlar ile selamlaşıp hasbihal etti. Esnaf ve vatandaşlar, Vali Pehlivan'ın görevinin ilk gününde yaptığı ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Vali Pehlivan'a ziyaretleri sırasında Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. - MERSİN

Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi
Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Pehlivan esnafla bir araya geldi - Son Dakika


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