Vali Pehlivan, Mersin'deki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Son Dakika
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Vali Pehlivan, Mersin'deki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

22.05.2022 10:23
Vali Pehlivan, Mersin'deki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şırnak Valisi iken Mersin Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentteki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şırnak Valisi iken Mersin Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentteki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte merkezi Akdeniz ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mustafa Kömürcü'nün ailesi ile bir araya geldi. Şehidin eşi ve çocuklarıyla sohbet eden Vali Pehlivan, "Mersin'deki ilk günümde siz saygıdeğer şehit ailelerimizin duasını alarak göreve başlamak büyük bir onur. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Devlet ve millet olarak bugüne kadar olduğu gibi her daim sizlerin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette Vali Pehlivan, şehidin eşi Serap Kömürcü'ye bayrak takdim etti. Ziyarete Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Topkaya da iştirak etti. - MERSİN

Vali Pehlivan, Mersin'deki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
Vali Pehlivan, Mersin'deki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Pehlivan, Mersin'deki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Son Dakika


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