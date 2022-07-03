Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu

03.07.2022 13:12
Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çamlıyayla'da ilçenin en eski tarihi eseri olan 'Namrun Kalesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çamlıyayla'da ilçenin en eski tarihi eseri olan 'Namrun Kalesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, geçmişi Hitit ve Asur medeniyetlerine kadar uzanan, Bizans, Kilikya Krallığı, Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuk Devleti ve Osmanlı Devleti yönetiminde savunma amacıyla kullanılan tarihi kalede, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper'den bilgiler aldı. Yapılan çalışmaların tamamını gezerek incelemelerde bulundu.

Şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Pehlivan Çamlıyayla programı çerçevesinde, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan J. Yzb. Halil Özdemir'in Fakılar Mahallesi'nde ikamet eden annesi Hürü Özdemir ve babası Necip Özdemir ile 2017 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer'in Darıpınarı Mahallesi'nde ikamet eden annesi Zarife Sezer ve babası Ahmet Sezer'i ziyaret etti.

Şehit aileleri ile hasbihal eden Vali Pehlivan, başta şehitler Halil Özdemir ve Oğuzhan Sezer olmak üzere bütün şehitler ile ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve minnetle yad ederek ailelere sabır ve başsağlığı diledi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, havadan incelemelerde bulundu Bakan Karaismailoğlu, havadan incelemelerde bulundu Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELDEN ETKİLENEN DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement