Vali Polat'tan 112 Acil Çağrı Merkezine Bayram Ziyareti
Vali Polat'tan 112 Acil Çağrı Merkezine Bayram Ziyareti

22.03.2026 15:01
Vali Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve teşekkür etti.

Kars Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek bayramda da görevlerinin başında olan personelle bir araya geldi. Ziyarette, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Polat, özverili hizmetlerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın huzuru için büyük bir fedakarlık gösteriyorsunuz"

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını vurgulayan Vali Polat, vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti. Polat, "Bayramda dahi görevlerinin başında bulunan siz değerli personelimiz, toplumumuzun huzur ve güvenliği için önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve fedakarlık takdire şayandır" dedi.

"Personelin bayramını tek tek kutladı"

Ziyaret sırasında görevli personelle sohbet eden Vali Polat, çalışanların Ramazan Bayramı'nı tek tek kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi. Personelin taleplerini de dinleyen Polat, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

"Kesintisiz hizmet vurgusu"

112 Acil Çağrı Merkezinin, acil durumlarda vatandaşlara hızlı ulaşılabilmesi açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Vali Polat, kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek çalışmaların kesintisiz sürdürülmesinin hayati olduğunu ifade etti.

"Teşekkür ve iyi dilek mesajı"

Ziyaret sonunda tüm sağlık, güvenlik ve acil çağrı personeline teşekkür eden Vali Polat, Ramazan Bayramı'nın başta Karslılar olmak üzere tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. - KARS

