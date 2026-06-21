Vali Polat'tan Iğdır Köyü Ziyareti - Son Dakika
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Vali Polat'tan Iğdır Köyü Ziyareti

Vali Polat\'tan Iğdır Köyü Ziyareti
21.06.2026 09:07
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Kars Valisi Ziya Polat, Iğdır köyünde vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm sözü verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, Selim ilçesine bağlı Iğdır köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Vali Polat, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden Vali Ziya Polat, köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, vatandaşların altyapı, ulaşım, tarım ve hayvancılıkla ilgili taleplerini de dinledi. İlgili kurum amirlerine gerekli talimatları veren Polat, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Vali Polat, kamu hizmetlerinin en ücra yerleşim yerlerine kadar ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Köy ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Polat, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Köy sakinleri ise ziyaretinden dolayı Vali Ziya Polat'a teşekkür ederek, taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Vali Polat'ın köy ziyaretine ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Polat'tan Iğdır Köyü Ziyareti - Son Dakika

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