Vali Polat, Yaz Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Polat, Yaz Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Vali Polat, Yaz Kur\'an Kursu\'nu Ziyaret Etti
17.07.2026 17:01
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Kars Valisi Ziya Polat, Yaz Kur'an Kursu'nda öğrencilere kişisel gelişimin önemini anlattı.

Kars Valisi Ziya Polat, Sultan Alparslan Külliyesi'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Polat, yaz tatilinin en verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sultan Alparslan Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette sınıfları tek tek gezen Vali Ziya Polat, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında din görevlileri ve kurs eğitmenlerinden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Polat, onların eğitim süreçleri, yaz tatilini nasıl geçirdikleri ve kursa ilişkin düşüncelerini dinledi.

Kur'an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere temel dini bilgilerin öğretildiği yaz kurslarında çocukların manevi gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerin düzenlendiği belirtildi. Program kapsamında akıl ve zeka oyunları, eğitici etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle öğrencilerin hem öğrenirken eğlenmeleri hem de yaz tatilini verimli değerlendirmeleri hedefleniyor.

Ziyaret sırasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Polat, yaz tatilinin sadece dinlenme dönemi olmadığını, aynı zamanda kişisel gelişim için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapan Polat, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek kursların düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine ve eğitmenlere teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Polat, Yaz Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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