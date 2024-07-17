Vali Seddar Yavuz'a veda töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Seddar Yavuz'a veda töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz için Kocaeli Valiliği'nde duygusal bir veda töreni düzenlendi. Vali Yavuz, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalara destek olanlara teşekkür ederek, Kocaeli'deki deneyiminin unutulmaz olduğunu belirtti. Eşi Selda Yavuz ise gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Vali Yavuz, kentten ayrıldı.

17.07.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ (İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz için veda töreni düzenlendi. Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Seddar Yavuz için, Kocaeli Valiliği'nde veda töreni düzenlendi. Valilik personeli, protokol üyeleri, vatandaşlar ve basın mensuplarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Kendisine destek olan herkese minnettarlığını ifade eden Vali Yavuz, Kocaeli'deki görev süresinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurgulayarak "Kıymetli eşim ve kaymakamlarımızın çalışması sayesinde 1280 ailenin kapısını çaldık. Kimi zaman üniversitedeki hastanelere, kimi zaman İstanbul'daki hastanelere gittik. Kimseyi çaresiz bırakmadık. Kimsesizlerin kimsesi olmayı unutmayın. Ben bu şehre sevdalandım, İnşallah güzel günlerde buluşuruz. Lütfen bana ve aileme hakkınızı helal edin" dedi.

Eşi Selda Yavuz zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından törene katılanların hepsiyle tek tek vedalaşan Vali Seddar Yavuz, ardından kentten ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Valiliği, Seddar Yavuz, Selda Yavuz, Kocaeli, Malatya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Seddar Yavuz'a veda töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Seddar Yavuz'a veda töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement