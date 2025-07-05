Vali Şefik Aygöl Pertek\'te Çocuklara Dondurma İkram Etti

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Pertek ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette tezgahın arkasına geçerek çocuklara kendi ellerinde dondurma ikram eden Vali Aygöl, resmi kurumların yanı sıra esnaf ve vatandaş ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Pertek ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakamlık, belediye, adliye gibi kamu kurumlarını ziyaret eden Aygöl, muhtarlarla da toplantı yaparak sorunlarını dinledi. Esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet eden Vali Aygöl, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara kendi elleriyle külahta dondurma ikram etti.

Vali Aygöl, hem Tunceli'ye hem de Pertek ve diğer ilçelere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. - TUNCELİ